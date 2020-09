Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Stiamo parlando con il Napoli per Luperto: in questo momento hanno difficoltà perchè non sanno cosa succederà con i difensori centrali. Secondo me devono mandare il ragazzo a giocare e noi siamo pronti a prenderlo. C'è fiducia, ma non aspetteremo all'infinito. Ounas? E' impossibile per noi per lo stipendio"