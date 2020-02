Cronache di Napoli - Se Lozano non esploderà, in estate verrà messo sul mercato!

L’unica certezza è che resterà a Napoli sino alla fine della stagione. Poi, in estate, il futuro di Hirving Lozano diventerà un rebus non facile da risolvere. Poche storie: il messicano è il grande flop del mercato estivo 2019, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli.

"Magari non sarà stato solo per colpa sua, ma di sicuro El Chucky ha deluso le attese. Appena 47 i minuti in campo con Gattuso, che ha rilanciato Insigne, il giocatore che avrebbe dovuto fargli posto lasciando il Napoli, e che ora accoglie Politano. Tradotto in soldoni: non ci sono spazi per El Chucky. Ancelotti ha confidato ai suoi amici che in estate chiederà all’Everton di provare ad acquistare Lozano. Ma cosa farà il Napoli? De Laurentiis non è disposto a far sconti o a svenderlo: se in questo finale di stagione Lozano non esploderà, in estate verrà messo sul mercato ma partirà solo davanti a un’offerta importante"