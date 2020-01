Cronache di Napoli - Rischia di sfumare l’acquisto di Amrabat! Non sono in programma incontri tra l'entourage ed il Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Rischia di sfumare l’acquisto di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino classe ‘96 del Verona, da parte del Napoli? Ne parla l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Oggi gli agenti del calciatore sono attesi dal Verona ma per fare il punto della situazione. Dopo il Napoli e l’Inter, su Amrabat si è fiondata la Fiorentina, che a sorpresa è diventata la favorita per l’acquisto. I viola devono però trovare l’accordo col Verona e il Napoli, forte dell’intesa già trovata con l’Hellas, spera sempre in un sì del giocatore, che però è ora tutt’altro che convinto. E in agenda non ci sono al momento incontri tra il Napoli e l'entourage del giocatore"