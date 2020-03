Cronache di Napoli - Milik addio? Con l'offerta giusta De Laurentiis potrebbe lasciarlo partire

Il rinnovo del contratto di Dries Mertens e l'acquisto futuro di Andrea Petagna rendono problematico il rinnovo del contratto dell'attaccante polacco Arkadiusz Milik col Napoli, in scadenza nel 2021. Ne parla Cronache di Napoli:

"Il polacco chiede uno stipendio di 5 milioni di euro a stagione con una clausola rescissoria inferiore ai 50 milioni di euro. Una scelta che è, di fatto, una porta di servizio verso una cessione già la prossima estate. Uno scenario, questo, a oggi plausibile. Milik ha diversi estimatori, sia in Spagna che in Inghilterra, e se arriverà l'offerta giusta, il Napoli potrebbe lasciarlo davvero andar via"