Cronache di Napoli - Ghoulam può accordarsi in prestito col Fenerbahce, Gattuso sponsor di uno scambio con la Juventus

Aspettando Lobotka, il Napoli guarda anche alle corsie esterne. Tutto o quasi dipende dal futuro di Faouzi Ghoulam, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Se l’algerino, che ha chiesto di andare altrove per giocare con continuità , si accorderà col Marsiglia o magari col Fenerbahce per un prestito sino a giugno, il Napoli punterà su un altro esterno sinistro. In salita la pista che porta a Rodriguez del Milan, piace Koutris: l’Olympiakos valuta il giocatore non meno di 6 milioni, cifra che il Napoli non vorrebbe spendere. E allora ecco fare capolino nell’agenda di mercato l’idea di trovare un esterno capace di giocare su entrambe le corsie. Un profilo che sembra essere ritagliato su De Sciglio della Juventus: Gattuso è lo ‘sponsor’ d’eccellenza di un progetto di scambio coi bianconeri:?De Sciglio in azzurro ed Hysaj a Torino"