Cremonese, Braida: "Gattuso piace al Monza di Berlusconi. Non è impossibile il suo approdo in Brianza"

Napoli - Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Carnesecchi è molto bravo, un ragazzo che avrà un futuro importante, non ho dubbi. Ricordo che è di proprietà dell'Atalanta. Gattuso? E' un mio allievo, diciamo così: ho avuto subito fiducia in lui. E' un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la conferma di Gattuso, che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio, un palo o una rete fanno cambiare la storia. A Rino auguro di ottenere il traguardo Champions. Carnesecchi ai Mondiali in Qatar con Donnarumma e Meret? Non è un'eresia. Donnarumma è tra i tre portieri più forti al mondo. Carnesecchi sta maturando, a breve sarà pronto per i massimi livelli. Sta dimostrando grande valore. Gattuso o Filippo Inzaghi sulla panchina del Monza di Berlusconi? Sì, non è impossibile. E' un'opzione".