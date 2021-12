CorSport - Tuanzebe valuta una nuova esperienza, sa bene che a Napoli non farebbe il titolare

Axel Tuanzebe ha giocato nove partite in campionato, l'ultima da titolare e per novanta minuti il 5 novembre, ha necessità di sentirsi protagonista e non si opporrebbe a una nuova esperienza. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Il Napoli aspetta di capire se il Manchester United può farlo tornare alla base - ora è all'Aston Villa - per cederlo di nuovo in prestito con diritto di riscatto, l'unica formula che il Napoli prenderebbe in considerazione. Il giocatore piace, il ds Giuntoli aspetta novità, potrebbero arrivare presto anche perché l'entourage del calciatore, come il Napoli, è in attesa di capire quali sviluppi potranno esserci a breve. Tuanzebe valuta una nuova esperienza e sa bene, nel caso, che al Napoli non partirebbe per fare il titolare, andrebbe a completare un reparto orfano di Manolas e, chissà fino a quando, di Koulibaly"