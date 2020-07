CorSport - Tra Under e Bernardeschi spunta Ilicic! Lo sloveno dell'Atalanta è uno degli obiettivi del Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli è in attesa della risposta di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, ma il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle altre trattative del club azzurro:

"E poi? Beh, l’erede di Callejon. Dopo aver fatto visita all’Atalanta di Ilicic, uno degli obiettivi, occorrerà fare gli onori di casa con Cengiz Under: un altro uomo della lista. Ma il nome a sorpresa resta un altro: Bernardeschi, sul piatto delle contropartite offerte dalla Juve nell’ambito della trattativa Milik. Under come Ilicic, mancino dell'Atalanta che a 32 anni dipinge calcio meglio di quando era un ragazzino. Nomi noti, come nota è la predilezione nei confronti di Bernardeschi"