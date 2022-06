CorSport svela le quattro richieste di Spalletti a De Laurentiis

Il discorso dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Sky, venerdì sera:

«Napoli merita una squadra di alto livello com'è già: bisogna stare al gioco e prendersi le responsabilità che chiede la piazza. Abbiamo tutti delle aspettative. Vogliamo offrire calcio. Nella scorsa stagione abbiamo giocato grandi partite e occupato la zona Champions dall'inizio alla fine. Certo, ci sono state gare in cui avremmo potuto fare di più e fanno male se ci ripensiamo, ma il percorso resta importante. Ora tutti si aspettano che venga riproposto, ma non sarà facile...»

Il prologo? È tutto nelle richieste iniziali formulate a De Laurentiis in sede di programmazione, riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Ospina, Koulibaly e Anguissa confermati, assolutamente, e ad oggi il riscatto di Frank, nonostante il suo umore un po' così per dei bonus non ancora ricevuti, è l'unica certezza. Il vero problema? Più di Ospina e anche Mertens - gradito - è di certo il futuro di Kalidou: il Barça, il Paris Saint-Germain e il Chelsea sono in agguato, lui ha rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto in scadenza 2023 e Spalletti, inutile girarci intorno, teme di perderlo”