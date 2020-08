CorSport su Milik: Arek vuole la Juventus, ma l'intesa col Napoli è lontana già da prima del cambio Sarri-Pirlo

Calciomercato Napoli - Non è un mercato facile per la Juventus, è chiaro da tempo. Per quanto non siano previsti acquisti in grande quantità, servono pochi giocatori, anche in attacco come racconta il Corriere dello Sport:

“Secondo i desiderata di Pirlo avrebbe già un nome e un cognome piuttosto preciso: Edin Dzeko. Solo che se Dzeko non ha ancora detto di sì alla Juve, c'è di sicuro che la Roma ha detto di no. La voglia di Juve di Arek Milik non agevola di certo a sbrogliare la matassa: il polacco vuole la Juve, forse solo la Juve. Ma l'intesa con il Napoli era tutto sommato distante già prima della staffetta Pirlo-Sarri, tra domanda e offerta ci sarebbe ancora molto su cui lavorare”