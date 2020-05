CorSport su Mertens - Ha rifiutato Monaco e Newcastle, due alternative per Dries: l'Inter per lui rappresenterebbe un tormento

L’attaccante belga del Napoli Dries Mertens compie trentatré anni, ma quale sarà il suo futuro con il contratto in scadenza? Ne parla il Corriere dello Sport.

“Mertens sarà costretto a decidere di se stesso: il Napoli attende una risposta, Dries ha lascia scivolare via il corteggiamento del Monaco e del Newcastle, dopo aver scoperto che anche il Milan si sistemerebbe in fila. Restano il Chelsea, invitante nuova scelta di vita, e l’Inter che rappresenta un tormento, perché Mertens in Italia non vorrebbe restare, se non con una sola maglia, quella del Napoli”