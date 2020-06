CorSport su Koulibaly: Manchester United o Liverpool, va a finire che se la giocheranno loro per Kalidou

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly? L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al centrale senegalese, vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"A Manchester, sponda United, stanno ancora lì a chiedersi perché mai De Laurentiis abbia detto di no a 108 milioni di sterline, mica sono bruscolini, offerti più e più volte. «Ma verrà un momento in cui bisognerà cederlo per forza» . E forse ci siamo, accadrà prima o poi: da Manchester - ancora lo United - non hanno smesso di crederci che stavolta possa accadere, magari a una cifra riveduta e corretta, una ottantina di milioni, che però da Castel Volturno hanno fatto già capire non basteranno. Manchester o Liverpool, va a finire che se la giocheranno loro: piace a Klopp, e pure tanto, che sogna un’accoppiata con Van Dijk"