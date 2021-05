CorSport su Giuntoli: ha garantito entrate appaganti in passato, l’idea sarebbe quella di cedere qualcosa e di tagliare altro

Ultime notizie Napoli - Un anno fa l’Atletico Madrid si era sentito rispondere «no» alle proposte su Fabian, stavolta sarà preferibile giocare d’anticipo e procedere con proposte egualmente indecenti. Ne parla il Corriere dello Sport.

“I cinquanta milioni dell’estate del 2020 sono sempre pronti. In pratica, l’idea sarebbe quella di cedere qualcosa e di tagliare altro e Giuntoli - che movimenti in un uscita ne ha garantiti in passato, garantendo entrate appaganti - dovrà industriarsi a dare un equilibrio che rischia d’essere vanificato. Fabian Ruiz è uno dei gioielli di casa per fare cassa e ridurre la rivoluzione”