CorSport - Sondaggio Fiorentina per Simeone, la risposta del Napoli. Piace anche Zanoli per gennaio

L’infortunio di Nico Gonzalez e le convocazioni di Nzola (certa) e Kouame (in arrivo) per la Coppa d’Africa tengono in forte apprensione la Fiorentina. I viola possono tornare sul mercato ed uno dei nomi potrebbe essere quello dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Napoli, Simeone piace alla Fiorentina

La priorità della Fiorentina, oltre all’innesto di un nuovo terzino destro al posto di Pierozzi, resta quella relativa all’esterno di sinistra: