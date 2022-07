CorSport sicuro: Simeone al Napoli non appena Petagna dirà addio!

Movimenti anche in attacco nel Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: nel momento in cui la trattativa con il Monza per Andrea Petagna sarà definita, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli chiuderà quella con il Verona per Giovanni Simeone.

Napoli su Simeone, Petagna verso il Monza

L’agenda di Adriano Galliani è sempre molto fitta e densa di impegni, come racconta il quotidiano: