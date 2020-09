CorSport - Se la Roma non si mette d’accordo con De Laurentiis per Milik non può cedere Dzeko, il Napoli ha cambiato la richiesta

Calciomercato - Edin Dzeko è già d’accordo con la Juventus, la Roma pure. E il centravanti resta la priorità per Pirlo. Il numero nove ha detto sì al club bianconero prima di partire per la Nazionale, come racconta il Corriere dello Sport:

“Dieci milioni più due di bonus, ma la trattativa ben avviata si è fermata negli ultimi giorni. Il via libera deve arrivare da Napoli: se la Roma non si mette d’accordo con De Laurentiis per Milik non può cedere Dzeko. Il presidente del Napoli ha cambiato la richiesta: ora vuole solo cash per Milik, senza più Ünder come contropartita tecnica. Per il club giallorosso tutto più difficile. E i rapporti tra i due club, con il comportamento sconsiderato di De Laurentiis, presente in Lega con il Covid, ha irritato i dirigenti giallorossi. La trattativa per il polacco sembra in salita”