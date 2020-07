CorSport - Osimhen sta preparando le valigie, una scelta del Lille testimonia che il distacco sia imminente

Ultime mercato Napoli - Victor Osimhen sta preparando le valigie, c’è bisogno d’un tempo ancora ragionevole per definire un’operazione «imponente» come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"I cinquanta milioni che il Lilla ha chiesto, e sta per ottenere, possono essere in qualche modo «aggiustati» inserendo, per esempio, Karnezis, che ai francesi interessa, e poi «modellarli» attraverso i classici bonus che pure hanno un valore. Un attaccante servirà quando Osimhen partirà e Gerard Lopez ha cominciato a dialogare con i Glasgow Rangers di Alfredo Morelos, che per un periodo ha rappresentato pure un’idea del Napoli: la scelta del Lilla testimonia che il distacco da Osimhen sia imminente"