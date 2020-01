CorSport - Non si esclude la cessione last-minute di Llorente: il Napoli punta Mateta

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe la possibilità che Fernando Llorente possa lasciare la SSC Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato

"Poi c’è anche dell’altro che potrebbe succedere o anche no: le richieste per Llorente non mancano e la possibilità che il navarro possa avere chance altrove è ancora realizzabile. Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno, per trovare un sostituto, e Jean Philippe Mateta (22) del Mainz è una opzione, in chiave futura. Meno quattro, poi calerà il sipario".