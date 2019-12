CorSport - Napoli su Ricardo Rodriguez! Lo svizzero del Milan è una tentazione, i dettagli

Calciomercato Napoli - La corsia mancina di difesa del Napoli va riempita, ora c’è poca gente, di fatto c'è soltanto Mario Rui: Hysaj preferisce stare a destra, Di Lorenzo idem e aspettando Ghoulam come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"È indispensabile dare un’occhiata in giro, assumere informazioni, costruirsi una soluzione adeguata come potrebbe esserlo Ricardo Rodriguez, appena quattro presenze con il Milan - tra Giampaolo e Pioli - ma quarantuno partite nel “diavolo” di Gattuso. Certe storie nascono così, anche attraverso messaggi subliminali che sono già partiti, e Rodriguez vuole spazio e minutaggio per non restare fuori dagli Europei: il curriculum vitae basta e avanza, comprende anche 150 partite con il Wolfsburg, tanto per dire, e comunque la personalità è spiccata e anche la naturalezza a lanciarsi nello spazio. Rodriguez è una tentazione, un pensiero, e poi chissà cosa accadrà".