CorSport - Mykolenko outsider per la corsia mancina del Napoli: la Dinamo Kiev ha fissato il prezzo, tutti i segreti dell'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla questione terzino per il Napoli: "Dall’elenco, fatalmente, è sparito Tsimikas, che a gennaio è stato vicinissimo e che ha preferito concedersi alle avance del Liverpool; ma il calcio apre a nuovi mondi e Vitalij Mykolenko (21), ucraino della Dinamo Kiev con enormi margini di miglioramento, si è insiediato «virtualmente» sulla fascia e corre spalla a spalla con Reguilon del Real Madrid (ma in prestito al Siviglia). Dal mercato non bisogna lasciarsi ingannare e un indizio a volte è sufficiente per rappresentare una prova: Mykolenko ha un’età perfettamente in linea con il «Progetto», ha un piede sensibile (educato, dicono di lui) una corsa accattivante, una postura elegante e pure una quotazione già vicina ai dieci milioni di euro. E’ una opzione, una tentazione, una possibilità che intriga assai, perché i giovani rappresentano un investimento: però non è semplice, ovviamente".