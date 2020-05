CorSport - Milenkovic è in pole per il dopo Koulibaly! C'è un solo ostacolo per avere il serbo come erede in difesa

Ultime mercato Napoli - Il 17 ottobre 2019 il presidente del Napoli De Laurentiis ha ammesso che Kalidou Koulibaly potrebbe andare via, e l'edizione odierna del Corriere dello Sport ne parla ampiamente:

"Inevitabile che ricompaia il Manchester United, semmai anche il Psg. La scelta dell’erede non è così semplice, il Napoli ha stabilito le sue priorità in una gerarchia: Milenkovic è la primissima scelta, per vari motivi (tecnici, anagrafici, fisici) ma l’ostacolo è nella valutazione che la Fiorentina fa del difensore serbo. Poi, adesso alle spalle, c’è Gabriel Magalhães del Lille"