CorSport - Llorente piace sempre in Premier League: in caso d'addio il prescelto è Lasagna

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude una partenza di Llorente: "Il resto lo deciderà l’evoluzione stessa del mercato, che potrà essere «condizionata» da Fernando Llorente, per il quale non mancano richieste (soprattutto) dall’Inghilterra: il Napoli ha tre centravanti, però Mertens sta maluccio da un po’ e poi resta comunque in regime di scadenza, dunque s’impongono valutazioni. Ma se Llorente dovesse andar via, si aprirebbe una finestra che porterebbe ad una serie di riflessioni su Lasagna, che Giuntoli conosce personalmente e sul quale è pronto a scommettere ancora, come in passato. Ma queste sono le scelte di dopo"