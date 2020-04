CorSport - La Roma ci riprova per Mertens! Nuovo sondaggio di Petrachi, pronto un triennale: arriva la risposta di Dries

Calciomercato Napoli - La Roma che verrà ruota attorno al futuro di Edin Dzeko? In caso di divorzio dal bosniaco, secondo il Corriere dello Sport di oggi tornerebbe di moda il nome dell'attaccante belga del Napoli Dries Mertens. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano:

"È storia delle ultime ore un nuovo sondaggio di Petrachi per Dries Mertens, attaccante assai gradito a Fonseca. Per lui, che ha 33 anni contro i 34 di Dzeko, sarebbe pronto un contratto triennale da 3,5 milioni più i bonus, al quale peraltro Mertens ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte, non solo da De Laurentiis che prima del blocco mondiale lo aveva quasi convinto a firmare (4,5 netti per due anni più 2,5 alla firma)".