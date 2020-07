CorSport - La reazione del Napoli al cambio agente di Osimhen e la strategia per chiudere: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Il Napoli riparte, lo fa in fretta, inseguendo quel che vuole: Victor Osimhen ha ventuno anni, un futuro davanti a sé e una bagarre che va evitata. Meglio insistere, ma subito, sin da oggi, per non ritrovarsi nel caos. La distanza tra un sì e un ni è impossibile da quantificare, però il Napoli s’è portato un bel po’ di lavoro avanti e Aurelio De Laurentiis ha già impresso la propria «benedizione»: a 50 milioni di euro, per Osimhen, si può chiudere. Osimhen ha un altro procuratore («si ripartirà daccapo», secondo Giuntoli, che finge di fare il difensivista) e anche una strategia diversa: il Napoli non è stravolto da questi mutamenti, ha soldi in cassa e bonifici in arrivo, non spenderà per il gusto di farlo, non sprecherà, attenderà le mosse degli uni e degli altri, quelle del Lille e di Osimhen, per preparare carta e penna. Sin da stamattina".