CorSport - L'agente di Koulibaly è a Capri con De Laurentiis, il Manchester City insiste! Il futuro di Kalidou è appeso a un filo, ADL fa il prezzo

Napoli - La partita in programma domani al Camp Nou con il Barcellona potrebbe chiudere l’epopea napoletana Koulibaly. Sì, ora più che mai il futuro di Kalidou è appeso a un filo, secondo il Corriere dello Sport:

"Il City insiste, ieri a Capri è sbarcato Ramadani, il procuratore del difensore: l’occasione di incontrare ancora una volta De Laurentiis, 90 milioni quanto chiede il presidente per aprire le porte di Manchester. La storia di Kalidou è più complessa per la portata dell’affare che il City sta provando a mettere in piedi con il Napoli. Ramadani e De Laurentiis hanno valutato ogni aspetto e continueranno a farlo in questi giorni di lavori capresi, decisamente molto intensi alla vigilia della grande sfida di Champions"