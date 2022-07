CorSport - Kepa superiore a Meret, ricorda lo stile di Zoff! Diminuirà la costruzione dal basso?

Alberto Polverosi, editorialista del Corriere dello Sport, analizza sul quotidiano il mercato del Napoli in Serie A.

“Kepa ha qualità superiori a quelle di Meret, ha più esperienza in campo internazionale, dà più sicurezza alla difesa. Non concede molto allo spettacolo, esagerando nel concetto è un portiere che ricorda lo stile di Zoff, essenziale ed efficace. Ha un bel senso di posizionamento, difficile trovarlo nel posto sbagliato. C’è una differenza anche con Ospina che Spalletti preferiva per il suo calcio, per il gioco con i piedi. Ecco, Kepa non ha gli stessi piedi del colombiano, la sua forza è fra i pali (diminuirà la costruzione dal basso?). Ha un colpo di reni incredibile ma probabilmente la dote principale è la rapidità con cui va giù: come una ghigliottina. Ha un potenziale superiore a quanto espresso finora”