CorSport - Il PSG bussa alla porta del Napoli per Fabian Ruiz: Leonardo innamorato calcisticamente dello spagnolo, il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Fabian Ruiz: "Il Psg è appena uscito dalla finale di Champions, ha avuto appena modo per pensare alle proprie strategie ed ha comunque dovuto fronteggiare altre Fabian Ruiz, un giovanotto di ventiquattro anni, che ha fatto girare la testa al Real Madrid e al Barcellona, ci sono zaffiri che brillano di luce propria e conquistano: in quest’estate placida, in cui nulla è ancora successo e tutto può ancora accadere, l’effetto stordente di quella classe pura e cristallina di un centrocampista situazioni, ma ora sta cominciando ad entrare in campo, a modo suo, e Fabian Ruiz è diventato un desiderio per il futuro: i tempi, si sa, li determina il mercato, che è un intrigo difficilissimo da analizzare con serena disciplina. Fabian Ruiz è considerato un piccolo principe di questo calcio, con la sua modernità, la capacità di evolversi nelle partite, di cambiarle magari cambiando se stesso, ora mediano, ora mezz’ala ora anche esterno o trequartista: è un centrocampista «ampio», suggestivo, che intriga Leonardo e che rappresenta un richiamo dell’anima di chi si alimenta esteticamente di football".