CorSport - Icardi s'è promesso alla Juventus a marzo! Si aspettava che l'affare si sbloccasse dieci giorni fa

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia e Corriere dello Sport, sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano prova a fare il punto della situazione sull'affare di mercato che coinvolge Napoli, Inter e l'attaccante argentino Mauro Icardi. Vi proponiamo uno stralcio:

“Forse neanche Mauro, oggi, sa come finirà il film. Era marzo, o giù di lì, quando Mauro si promise a Paratici. Un patto che non aveva bisogno di altro se non della garanzia di aspettare che la Juve sbrogliasse la matassa con l’Inter. Siamo al 21 agosto e la matassa è ancora lì, più che altro un fardello pesantissimo fatto di rapporti inesistenti tra i due club e di quella promessa di Zhang senior, era febbraio, quando disse “Icardi mai alla Juve”. Più che un fardello, oggi è un vicolo cieco. E non sappiamo davvero come se ne possa uscire, anche se il mercato spesso fa miracoli.

Icardi si aspettava che la promessa Juve diventasse operativa subito dopo la fine del mercato inglese (8 agosto), prima sollecitazione senza alcun tipo di risultato. Oppure tra domenica e lunedì scorsi, nessun tipo di riscontro bianconero, impegnato com’è Paratici a smaltire qualche esubero. La domanda è: se ci riuscisse nel giro di due o tre giorni, verrebbe poi ricevuto da Marotta e Ausilio per una clamorosa riapertura? Oggi abbiamo più di qualche dubbio”