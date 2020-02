CorSport - Giuntoli ci riproverà per Kumbulla, ma non c'è ottimismo: aspetta l’Inter nonostante un’ottima proposta del club azzurro

Ultimissime calcio Napoli - Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a dire il vero l'allenatore del Napoli Gattuso aspettava insieme con il ds Giuntoli altri due colpi in chiave futura. E sempre sull’asse con il Verona, dopo Rrahmani.

"Il difensore della Nazionale albanese Kumbulla e il centrocampista della Nazionale marocchina Amrabat. Niente da fare, nonostante gli accordi già raggiunti con il club veneto: è ufficiale il matrimonio del secondo con la Fiorentina (e sempre dal 1° luglio), mentre è ufficioso il rifiuto del primo. Ovvero: Kumbulla aspetta l’Inter nonostante un’ottima proposta del club azzurro. Giuntoli ci riproverà, il giocatore piace a tutti gli abitanti del pianeta Napoli, ma per il momento non c’è grande ottimismo. In sintesi: deve convincersi"