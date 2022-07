CorSport - Galliani parla con Petagna per il Monza, ma spunta anche il nome di Cavani!

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani festeggia un altro colpo: il difensore brasiliano Marlon che, dopo un anno, torna in Italia dallo Shakhtar con la formula del prestito per una stagione. Ma in attacco Galliani pensa anche ad un attaccante del Napoli, come racconta il Corriere dello Sport.

Monza su Petagna

"Sul fronte offensivo si registra invece una sorta di pausa riflessione. Sotto traccia, però, l’ad dei biancorossi parla con Andrea Petagna e con l’Inter per Andrea Pinamonti. Il club nerazzurro è disposto a cedere il classe ‘99 per un prezzo sui 15 milioni, a patto che venga inserita una recompra. Da parte sua Pinamonti riflette. E non finisce qui, perché insieme ad un italiano la società di Galliani e Berlusconi punta ad un nome di prestigio, alla Mauro Icardi o Edinson Cavani per intenderci"

