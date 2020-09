CorSport - Friedkin vuole accertarsi delle condizioni fisiche di Milik, Roma e Napoli stanno lavorando per la stesura dei contratti definitivi

Milik e Dzeko sono legati a filo doppio, i loro destini si incrociano. Manca solo il via libera del polacco, che è slittato di un giorno come racconta il Corriere dello Sport:

“Milik ieri si è fatto visitare per conto della Roma alla Klinik Gut a St. Moritz, in Svizzera. La struttura specializzata in ortopedia è stata indicata da Friedkin per una visita di controllo alle ginocchia e la relazione è stata fatta dal professor Georg Ahlbäumer. Milik è stato operato in entrambe le occasioni dal professor Mariani. Il controllo è stato deciso di farlo altrove per avere un quadro clinico più completo. Il nuovo patron giallorosso vuole accertarsi delle condizioni fisiche del suo nuovo acquisto, prima di ufficializzare l’operazione da 25 milioni per il suo trasferimento. Roma e Napoli stanno lavorando per la stesura dei contratti definitivi”