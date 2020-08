CorSport - Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under al Napoli, tutto si deciderà nelle prossime 48 ore! Serve che i bianconeri liberino l'azzurro

Ultimissime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, Edin Dzeko è diventata la priorità per l'attacco della Juventus. Il bosniaco, infatti, risponde alla perfezione al prototipo di centravanti cercato dai bianconeri: costi ridotti e gradimento totale di tutte le componenti, Cristiano Ronaldo compreso. Contatti continui tra i bianconeri ed il suo agente, Silvano Martina, con l'ex Manchester City che sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento a Torino. Passi avanti anche tra i club, con i bianconeri che verserebbero nelle casse della Roma circa 12 milioni tra parte fissa e bonus.

Il club romanista ha individuato in Arek Milik l'erede di Dzeko ed il polacco potrebbe arrivare nello scambio che porterebbe il giovane Riccardi (valutato 10 milioni) e Under (valutato invece 30) all'ombra del Vesuvio. Tutto dipende da Milik, in ogni caso, con il polacco che è uscito definitivamente dai piani della Juventus e che ora dovrà, per sbloccare la situazione, accettare la destinazione capitolina. In tal senso sarà fondamentale, da parte della dirigenza juventina, comunicare all'ex Ajax che non rientra più nei piani. Solo allora la matassa si potrà sciogliere. Si deciderà tutto, si legge, nelle prossime 48 ore.