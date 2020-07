CorSport conferma la nostra esclusiva: spunta Amavi per la fascia sinistra del Napoli

Calciomercato Napoli - In questo weekend vi abbiamo parlato in esclusiva dell'interesse del Napoli per il terzino Jordan Amavi del Marsiglia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nella lista delle preferenze, Konstantinos Tsimikas(24) ha sempre una sua rispettabile posizione, certo meno privilegiata rispetto a sei mesi fa, ma comunque visibile; però dalla Francia aggiungono un nome nuovo, quello di Jordan Amavi (26) che con il Marsiglia ha solo un altro anno di scadenza e dunque dovrà decidere se firmare il rinnovo o salutare".