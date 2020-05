CorSport - C’è una cinquina di tornanti per raccogliere l’eredità di Callejon

Per la serie «facite ammuina», come scrive il Corriere dello Sport di oggi, si può architettare una rivoluzione anche standosene seduti dietro la propria scrivania, come prova a fare il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Vi proponiamo un breve stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Sarebbe inconsistente un’idea di calcio senza alternative, avendo semmai un solo, ipotetico candidato ad un ruolo. E comunque a Giuntoli dà gusto questa strategia che permette di allungarsi su vari tavoli apparentemente lontani e poi così miracolosamente vicini: c’è una cinquina di tornanti per raccogliere l’eredità di Callejon”