Calciomercato Napoli - Novità di mercato in casa Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il Genoa aspetta solo di annunciare l’arrivo di Juan Jesus dalla Roma, ma le attenzioni, adesso sono tutte sul centravanti: restano in corsa Fernando Llorente, in uscita dal Napoli e Leonardo Pavoletti del Cagliari. Con il Napoli, intanto, Preziosi ha trovato l’accordo per l’attaccante esterno tedesco Amin Younes”