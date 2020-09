CorSport - Affare Koulibaly, 20mln di differenza tra Napoli e Manchester! Il calciatore già pensa alla prospettiva di giocare in Premier

Calciomercato Napoli - Il Manchester City ha formulato la sua ultima offerta per l’acquisto di Koulibaly, sessanta milioni di euro, ma il Napoli non l’ha ritenuta sufficiente. Niente da fare, come racconta il Corriere dello Sport:

“Kalidou viene valutato ottanta milioni almeno, venti in più, ma il City non ha alcuna intenzione di spingersi oltre e ciò significa che quella di cui sopra è stata l’ultima proposta sia in ordine di tempo, sia in termini di quantità. Stop: non si andrà oltre. Il muro economico non sarà scalfito, anche perché De Laurentiis non ha mica la necessità di dover cedere e fare cassa, e la storia è stata spiegata con estrema chiarezza e dovizia di particolari a chi di dovere. Neanche il City avrebbe intenzione di aumentare l’investimento previsto per portare Kalidou a Manchester, nonostante l’accordo già fatto con il giocatore. Che, diciamola tutta, un po’ ci ha già fatto la bocca alla prospettiva di abbracciare la Premier e dunque cambiare la sua vita. Fermo restando l’amore per Napoli, sia chiaro”