CorSport - Adesso Milik riflette sulla proposta della Roma: non vuole bruciarsi in tribuna fino al 2021, decisivo il diktat presidenziale

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik: "Di contro, con la Juve è tutto fermo: il discorso relativo al club bianconero è stato affrontato di recente con l’altro manager che cura le questioni di Milik, l’avvocato Marco Sommella, ma De Laurentiis non è rimasto soddisfatto delle argomentazioni e ha ribadito di non volerlo cedere al club bianconero. Tutto chiaro? A questo punto si: Arek ha capito che se non accetterà la Roma, e soprattutto se non arriverà un’altra offerta ritenuta congrua, il Napoli potrebbe anche tenerlo fermo. Già: ecco perché ieri, dopo l’incontro, ha cominciato a riflettere seriamente sull’opportunità di accettare rapidamente il contratto da cinque milioni prospettato dai giallorossi".