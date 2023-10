Corsport - Interesse del Napoli in estate, Gudmundsson fa gola alle big: la situazione

Notizie Calcio Napoli – Albert Gudmundsson è stato uno dei tanti nomi accostati al Napoli durnate il mercato estivo.

Gli azzurri hanno osservato a lungo il profilo dell'Islandese che ora ha anche l'attenzione delle big di Premier League, anche se l'opzione partenopea potrebbe non essere svanita. Lo riporta la redazione del Corriere dello Sport:

"È un momento magico per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa e protagonista della vittoria di giovedì contro la Roma. Gol, dribbling, assist: l'islandese ha firmato le azioni principali della squadra di Gilardino, stupendo il pubblico anche con una serie di giocate davvero straordinarie. Una sorpresa per molti, ma non per la società rossoblu, convinta delle qualità e del valore del ragazzo, sbarcato in Italia nel gennaio 2022.

Già la scorsa estate sono arrivate delle offerte per il calciatore ex AZ Alkmaar. Il Napoli, in particolare, stima da tanto Gudmundsson, che in poco tempo ha visto crescere di molto il suo cartellino. Pagato circa 1,2 milioni di euro, ora ne vale almeno 15. E se il rendimento rimarrà questo, il prezzo è destinato a salire. Di certo, il legame di Gudmundsson con l'Italia e il mondo del pallone è molto forte. Viene infatti da una famiglia di calciatori. Il padre è un allenatore, il bisnonno ha giocato con il Milan, mentre il nonno è stato recordman di gol siglati nel campionato islandese per diversi anni. Insomma, il classe '97 ha il talento nel sangue e adesso se ne stanno accorgendo anche le società della Premier League.