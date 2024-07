Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera, segue da lontano la situazione di Mason Greenwood.

Calciomercato Napoli, si segue Greenwood

Il Manchester United ha l’accordo con il Marsiglia di De Zerbi, ma in Francia c’è una sollevazione contro l’ingaggio dell’ala inglese e la Lazio è pronta ad approfittarne. 25 milioni più 5 di bonus l’offerta di Lotito. Il Napoli segue sullo sfondo. Per adesso non interviene, ma non va considerato fuori gioco.