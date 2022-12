CorSera - Il Napoli in pressing su Ounahi: Giuntoli spera nella corsia preferenziale, il motivo

Calciomercato Napoli - Il club azzurro ha giocato d’anticipo con Bereszynski e adesso marca stretto Ounahi, è questa la strategia di mercato di Cristiano GIuntoli. Che è stato abile nel confezionare un’operazione intelligente con la Sampdoria per un vice Di Lorenzo di esperienza.

Ma adesso è pressing su Ounahi, rivelazione col Marocco ai Mondiali, come scrive il Corriere della Sera:

"E nell’ottica di muoversi prima, come insegnano le trattative Kvara e Kim, il d.s. Giuntoli sta marcando stretto Ounahi, fresca rivelazione con il Marocco. Il Napoli lo seguiva già prima dell’exploit in Qatar e spera che la corsia preferenziale possa portare a un’intesa in vista dell’estate prossima".