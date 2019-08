CorSera - Icardi vuole solo la Juve, la pazienza di ADL ha un limite: dovesse cambiar idea, l'Inter avrebbe Milik

Icardi news mercato. Mauro Icardi vuole solo la Juventus ma in questo momento i bianconeri hanno troppi calciatori in attacco. C'è anche il Napoli sull'argentino ma non ci sono novità, situazione ancora in stand-by. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

A Marotta di queste schermaglie interessa poco: lui vuole capire quali siano le intenzioni di Icardi. Per ora rifiuta il Napoli e aspetta la Juve, che però ha troppi giocatori (e troppi attaccanti) e non parla con l'Inter. Le possibilità che l'argentino rimanga a svernare a Milano almeno fino a gennaio aumentano ogni giorno, tra l'altro pure la pazienza di De Laurentiis ha un limite. Se all'improvviso Maurito cambiasse idea sul Napoli, allora Conte potrebbe avere in cambio Milik.