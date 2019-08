Repubblica - Girandola di attaccanti, l'agente di Dybala incontrerà il PSG: il Napoli spinge per il sì Icardi

Calcio mercato Napoli - Girandola di attaccanti in questa sessione estiva di mercato, tutte trattative intrecciate tra di loro e si scatenerà un effetto domino prima o poi. L'obiettivo della Ssc Napoli resta Icardi che vuole la Juventus, molto dipende anche dal futuro di Dybala. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

La figura chiave di questo intreccio resta Dybala, che di fatto sta orientando tutto il resto: con i gol che fa, e nel modo in cui li festeggia, continua a ribadire che lui ha un unico desiderio, restare alla Juventus, benché non sia certo al 100% di poterlo realizzare. Al momento, il semaforo del suo orientamento è questo: sì alla Juve, nì al Psg, no all’Inter. Significa che il pianificatissimo scambio con Icardi rischia di incagliarsi per volontà della Joya. In settimana il suo entourage avrà un contatto con Leonardo, deus ex machina del club parigino, mentre De Laurentiis forzerà il pressing su Wanda Nara per strappare il sì di Icardi e per poter presentare un'offerta all’Inter (che chiede 75 milioni), inserendo nel pacchetto anche Milik. Ma Icardi vuole la Juve. E aspetta. Nel frattempo, Marotta si è portato avanti con il lavoro su Sanchez, perfezionando una complicata architettura finanziaria per onorare lo stipendio da 12 milioni netti del Nino Maravilla: alla fine l'Inter dovrebbe finire per accollarsene meno dalla metà, mentre allo United andrebbero 20 milioni tra prestito e riscatto. Sanchez all'Inter metterebbe una pietra sopra Dybala? Non del tutto, perché Conte vuole comunque quattro punte di livello e non è escluso che i nerazzurri possano sacrificare proprio Lautaro, che guarda caso piace al Psg.