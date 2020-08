Calciomercato Napoli - Arek Milik lascerà Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, con l'addio anche di José Maria Callejon gli azzurri cercano un sostituto. Il Napoli lavora per cedere Milik alla Juventus o alla Roma. con scambi che porterebbero Bernardeschi o Under in azzurro. Per il calciatore della Juve resta l'ostacolo dell'alto ingaggio di 3 milioni e mezzo di euro.