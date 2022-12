Calciomercato Napoli - Il Napoli potrebbe ritrovarsi a partecipare a un'asta di mercato con la Lazio per l'acquisto di Cheddira del Bari. C'è la volontà del club di Lotito di prenderlo a gennaio come vice Immobile. Tante notizie di mercato sulla Serie A, come riportato dal Corriere della Sera, la Roma, invece, non smette di sognare Davide Frattesi, che però il Sassuolo valuta 30 milioni. Altro giocatore seguito dal Napoli.