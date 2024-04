Conte, più Milan che Napoli: spunta il motivo della scelta dell'allenatore

Ultime news calciomercato Napoli - Al Milan è ormai quasi certo l'addio di Stefano Pioli, il club rossonero 'sfida' De Laurentiis per Antonio Conte secondo Repubblica:

"Nel processo social la folla virtuale del Milan ha emesso il verdetto via hashtag: #PioliOut, dopo la seconda batosta in 7 giorni con la Roma di De Rossi. Sul futuro prevale l’opzione Conte, mentre Lopetegui non scalda i cuori rossoneri. I più oltranzisti avrebbero addirittura organizzato una colletta per esprimere in spazi a pagamento — scripta manent — l’ostracismo all’allenatore attuale. Ma l’ultima parola spetta alla società, anche se il destino del tecnico dello scudetto 2022 (tra i candidati per il Napoli, ora) non può più essere raddrizzato neppure dal derby di lunedì prossimo, vero incubo di ogni milanista: coinciderebbe, in caso di sconfitta, con la seconda stella dell’Inter.

Sull’allenatore non emerge unità di intenti. Lopetegui, ex Spagna e Siviglia, per due volte contattato (si sussurra su input di Comolli), ha il vantaggio di uno stipendio contenuto. Conte costa di più, ma è motivatissimo: sogna di portare allo scudetto tutte e 3 le grandi del nord, dopo Juventus e Inter, e di duellare con Simone Inzaghi. Non è segno di coesione la sfilata in fila indiana, giocatori, staff e dirigenti tutti a debita distanza, all’uscita dall’Olimpico, tra felpe abbassate e sguardi rivolti verso terra: uno dei tre giocatori con più mercato — Leao, Hernandez e Maignan — pare destinato a finanziare con la sua partenza la prossima campagna acquisti".