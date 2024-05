Conte al Napoli, ultimissime Sky: tutto in pochi giorni, la scelta su Di Lorenzo

Conte Napoli, tutto in pochi giorni. Arrivano le ultimissime Sky su Antonio Conte e il prossimo allenatore del Napoli. Un momento decisivo ora per il presidente De Laurentiis che in questi giorni chiave dovrà trovare l'accordo.

Conte al Napoli, ultimissime Sky

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta Antonio Conte come allenatore per il Napoli. E' lui il sogno del presidente ADL già dallo scorso ottobre, quando lo contattò a stagione in corso per approdare in città dopo l'esonero di Rudi Garcia. Alla fine però Antonio ha scelto di aspettare e di non subentrare a stagione in corso, per questo motivo sono ripresi in questi mesi i contatti e ora si entra nel vivo.

Conte al Napoli, ultimissime Sky che arrivano dalla redazione in merito a questa trattativa che ora va avanti e può sbloccarsi da un momento all'altro. Le parti sono più vicine e il presidente ADL ha svelato che saranno fondamentali i prossimi 10 giorni, ma può volerci anche molto meno. Infatti, in un servizio andato in onda su Sky Sport 24 è stato raccontato:

"De Laurentiis gestisce la pressione parlando di 10 giorni, ma può volerci anche meno. I legali sono operativi e potrebbero appunto servire pochi giorni per raggiungere l'accordo definitivo per un triennale di Conte col Napoli. Antonio ha scelto Di Lorenzo come il capitano irrinunciabile e ha voluto Oriali nel suo staff".