Colpo di scena James, Marca: "Può essere convocato e giocare col Celta! E' cambiato tutto". Il Ko Hazard lo allontana dal Napoli?

Calciomercato Napoli - James Rodriguez sempre più lontano dalla Ssc Napoli. Secondo quanto riferisce l'autorevole giornale iberico Marca, molto vicino al Real Madrid, El Bandido potrebbe essere convocato e giocare addirittura uno scampolo di partita contro il Celta Vigo 825 giorno dopo l'ultima apparizione coi blancos.

James Rodriguez - Napoli sempre più lontani, le ultimissime

Durante la conferenza stampa di oggi Zizou ha commentato così le voci sul giocatore: "James è in forma e sono contento di averlo in squadra. Anche lui è felice di essere qui al Real Madrid, conto su tutti i miei giocatori". Il colombiano è sceso l'ultima volta in campo il 14 maggio 2017, contro il Siviglia, nel penultimo giorno di quella Liga

James Rodriguez è ora il sesto centrocampista per Zidane. Casemiro, Kroos, Modric, Isco e Valverde partono davanti a lui, in linea di principio, ma la mancanza di rinforzi fa sì che il colombiano abbia chances per entrare nelle solite dinamiche del gruppo.

Non è da escludere inoltre che possa essere dirottato in attacco dopo l'ultimo infortunio di Eden Hazard stamane in allenamento che lo terrà fuori dalle 3 settimane ad un mese: lesione al retto femorale sinistro. Un ko abbastanza serio che rischia seriamente di allontanarlo definitivamente dal Napoli.

Sarebbe l'epilogo di una telenovela durata tutta l'estate che l'ha visto in primis ad un passo dall'Atletico (solo il 7-3 in amichevole ha fatto saltare tutto) e poi in orbita Napoli nel rush finale dopo la chiusura mercato Premier e di offerte valide e concrete per Florentino Perez.