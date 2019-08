Colpo di scena Icardi, Gazzetta: l'Inter offre il rinnovo per poi darlo in prestito. In pole c'è l'Atletico Madrid

Calciomercato Napoli - Un vero e proprio colpo di scena quello che potrebbe accadere sul fronte Mauro Icardi. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha aperto alla cessione ma con un dettaglio inedito. L'Inter sarebbe disposta a rinnovargli il contratto per poi darlo via in prestito: "Mauro Icardi sta aprendo la porta, proprio quando si pensava che dall’altra parte non avrebbe più bussato nessuno, stufi un po’ tutti di ricevere solo rifiuti e l’eterna risposta: «Resto all’Inter». Ecco: l’argentino non è mai stato così vicino a lasciare i nerazzurri come in queste ore. Il colloquio con Zhang di martedì e l’ultimo acquisto di Alexis Sanchez stanno però lentamente cambiando il finale della storia, spingendo il calciatore verso l’addio. Il tutto con modalità, oltre che tempistiche, sorprendenti: una cessione in prestito, dunque non a titolo definitivo, unica via fin qui considerata dall’Inter. E l’ipotesi contempla anche l’eventualità che Icardi possa prima allungare il contratto con i nerazzurri. È una strada complessa, ma anche un’ipotesi di lavoro emersa nelle ultime ore e sottoposta dal club nerazzurro a Wanda".

Mauro Icardi

CALCIO MERCATO NAPOLI, C'È L'ATLETICO PER ICARDI

L'edizione odierna della rosea aggiunge sul futuro del calciatore argentino: "Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione che non dispiacerebbe alla coppia, anche per motivi logistici ed extracalcistici, non solo tecnici. Sono gli spagnoli in questo momento i favoriti alla corsa su Mauro. Club che gioca la Champions League - tra l’altro sarebbe curioso l’incrocio con la Juventus nel prossimo girone –, condizione che Icardi ritiene fondamentale per lasciare l’Inter. Ecco perché è stato rifiutato dal giocatore anche l’ultimo affondo del Monaco, giusto di due giorni fa, pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro. Sull’Atletico Madrid invece i ragionamenti vanno avanti. Ma dalla partita, fino a prova contraria, non possono essere esclusi del tutto la Juventus e il Napoli di De Laurentiis"