Colpo di scena Cristiano Ronaldo: ecco dove può giocare la prossima stagione

Calciomercato - Colpo di scena Cristiano Ronaldo: c’è un ritorno al Manchester United per il portoghese? Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano The Athletic, il portoghese è di rientro nella città britannica dopo aver disertato all’improvviso settimane fa.Â

Il calciatore terrà un colloquio con la società e bisognerà se tornerà ad allenarsi con i Red Devils non avendo trovato ua nuova soluzione. Il club è pronto a riaccogliere CR7: per la società - assicura il giornale - non è in vendita e si spera in un ritorno del figliol prodigo.