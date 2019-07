CN24 - Super ingaggio e città già vissuta, James seriamente tentato dall’Atletico: c’è un solo problema

Calciomercato Napoli - James Rodriguez-Napoli, la telenovela dell'estate. La stella della Colombia è sul taccuino partenopeo da oltre un mese. De Laurentiis tratta col Real Madrid spalleggiato dal super agente del giocatore Jorge Mendes sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. I blancos, però, vorrebbero monetizzare subito poichè reduci da una campagna acquisti costosissima da oltre 300 milioni. Ecco perchè, al momento, l'offerta partenopea non è stata ancora accettata. Il tempo passa e aumentano le insidie. In un primo momento si era palesato l'interesse del Man Utd, poi affievolito. Adesso invece si è fatta concretamente avanti l'acerrima rivale del club di Florentino Perez, l'Atletico Madrid.

Calcio mercato Napoli le ultimissime su James, insidi a Atletico Madrid

Radio Caracol oggi pomeriggio ha creato panico tra tifosi e addetti ai lavori sostenendo che il giocatore avrebbe messo in stand by la trattativa col Napoli in attesa di una prima mossa ufficiale della squadra del Cholo Simeone. Il prestigioso giornale iberico As ha confermato questa tesi. In serata prima la Rai e poi Tv Luna hanno dato due scenari letteralmente opposti, tra complicazioni e patti di ferro.

CalcioNapoli24.it ha provato a ricostruire il puzzle contattando fonti autorevoli sia spagnole che sudamericane vicine al giocatore. La situazione è la seguente: James è affascinato dall'ipotesi Napoli, ma è seriamente tentato dall'ipotesi di restare a vivere a Madrid, città già vissuta e amata ai tempi Real. Un'anticipazione in tal senso l'aveva data anche l'ex moglie Daniela Ospina, sorella del portiere del Napoli David.

L’Atletico ha chiesto il prezzo al Real. Immediata la risposta: 42 milioni, stessa cifra chiesta al Napoli, con la concreta possibilità di garantire al giocatore un super contratto a 10 milioni di ingaggio. Il problema sarebbe il cartellino. I colchoneros non vorrebbe pagarlo tanto, visto che hanno già investito 120 mln per Joao Felix e soprattutto perchè il Barcellona chiede di pagare Griezmann col valore della clausola ma con modalità dilazionata negli anni, quindi mancherebbe di fatto il 'tesoretto James'. Florentino preferirebbe non darlo alla concorrenza, ma ha bisogno di liquidità e dopo Llorente non avrebbe problemi a cedere ai cugini un altro giocatore

A parità di opportunità tra Atletico e Napoli, secondo fonti vicine al giocatore, James preferirebbe rimanere in Spagna. Ma non è detta l'ultima parola, è tutto nelle mani di De Laurentiis. Il patron azzurro ha la forza di cambiare le sorti dell'affare, ma deve farlo in fretta perchè più passano i giorni e più nella testa del colombiano aumentano i dubbi.